Domenico Toscano in pole per la panchina del Bari. L’ex tecnico della Reggina, secondo quanto riportato da “Labaricalcio.it”, è molto vicino all’accordo con il club biancorosso per la prossima stagione. Toscano è uno specialista di promozioni in Serie B, traguardo centrato già tre volte con Ternana, Novara e proprio Reggina