Attilio Tesser ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno del calciatore del Bari, Davide Diaw.

Di seguito le sue parole:

«Lo conosco benissimo e abbiamo un ottimo rapporto. L’ho guidato a Pordenone e poi l’ho voluto a Modena e in entrambe le stagioni è arrivato in doppia cifra. È un attaccante che può dare molto, se messo nelle condizioni ideali. Non è uno da fraseggio, ma va azionato negli spazi, cercato in profondità per sfruttarne la potenza. E’ anche molto bravo in area di rigore e soprattutto è cattivo. Ci mette sempre grinta, non ha mai paura. Per le sue caratteristiche fisiche ha bisogno di essere in condizione per rendere al meglio, e non a caso l’infortunio delle scorse settimane ne ha condizionato il rendimento. Ma può fare benissimo nel Bari».