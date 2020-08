Dopo il ko nella finale playoff contro la Reggiana, il Bari si prepara al campionato di serie C 2020/21 e non sono da escludere novità in organigramma. Oltre la posizione del tecnico Vivarini, tutt’ora in bilico, la società pugliese si concentra anche sul ruolo del direttore sportivo. Tale ruolo, in questa stagione appena conclusa, è stato da Matteo Scala, formalmente club manager biancorosso ma dotato di patentino da ds, ma la proprietà del Bari studia anche soluzioni alternative. Una di queste porta a Giancarlo Romairone, ex ds tra le altre di Spezia, Carpi e Chievo con il quale ci sarebbero già stati i primi contatti. Un altro nome che la dirigenza segue è, come riporta “Gianlucadimarzio.com” quello dell’ex rosa Pietro Accardi, oggi ds dell’Empoli.