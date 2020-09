Il Bari ha appena presentato le nuove divise per la stagione in Serie C 2020/21. Ecco di seguito il post pubblicato su Facebook:

🔴 ECCO LE NUOVE DIVISE DEL #BARI⚽️ Alla solita bianca, si alterneranno la rossa e la nera👉 LE VOSTRE PRIME IMPRESSIONI…⬇️🐔 Pubblicato da TuttoBari.com su Martedì 15 settembre 2020