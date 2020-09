Il Bari ha presentato oggi le nuove maglie. Nell’occasione alcuni dirigenti del club pugliese hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Su tutti il presidente De Laurentiis: «Sono molto felice di essere qui. E’ un primo step verso la ripartenza, su cui abbiamo messo tutte le nostre energie. Siamo ripartiti quasi da zero, sostituendo diverse figure e calciatori. Le maglie per me sono sempre state importanti, cercando di rappresentare il tifo, la città, l’anima di questa strada. Ogni anno cerchiamo un punto stilistico diverso. Quest’anno grazie alla Kappa abbiamo fatto un upgrade, che ci pone come top team. C’è stato un investimento anche su questo. Sarà un anno difficile, ci sono piazze importanti. Il nostro pubblico ci mancherà, è un problema essendo il dodicesimo uomo in campo. Spero che durerà il meno possibile». Di seguito una clip: