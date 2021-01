Il Bari sembra intenzionato a sfruttare al massimo la sessione invernale del calciomercato per rinforzare al rosa in vista della seconda parte di stagione.

Stando a quanto riferito da “Tuttosport”, il club biancorosso ha messo nel mirino il difensore del Pordenone Alessandro Bassoli.





Per il 30enne, protagonista finora con nove presenze, sarebbe la quarta esperienza in Serie C dopo quelle con Sudtirol, Cremonese e la vittoria del campionato con i neroverdi nella stagione 2018/19.