Massimiliano Tangorra ha parlato ai microfoni di “Tuttobari.com”, analizzando l’annata del Bari.

Ecco le sue parole:





«Non c’è sorpresa, non sorprende l’eliminazione perché l’andamento in campionato è stato quello, un’alternanza di prestazioni buone a performance molto negative. Delude la poca voglia rispetto agli avversari di voler vincere la partita, è mancata la fame da parte di una squadra che aveva l’obbligo morale di rimediare a una stagione disastrosa sotto ogni punto di vista. Mi attendevo una prestazione diversa, era una partita in cui dovevano dare il massimo invece non è accaduto per l’ennesima volta». Riguardo il prossimo allenatore dei biancorossi: «Braglia con l’Avellino ha dimostrato di saper indirizzare tutta la giostra e quindi secondo me se il Bari scegliesse Piero Braglia non sbaglierebbe, è un ottimo allenatore. Non so quanti accetterebbero il Bari attualmente. Ci sono molti giovani allenatori interessanti, nel raggio della Puglia ci sono molti tecnici validi e capaci, basterebbe rimanere nelle vicinanze valorizzando il nostro territorio che ha sempre sfornato grandi allenatori e calciatori, vedi Conte che ha vinto parecchio».