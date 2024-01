Bari pareggia ad Ascoli, Castori: «Gara recuperata con convinzione»

L’allenatore dell’Ascoli Fabrizio Castori ha parlato nella sala stampa dello stadio “Del Duca” al termine del match pareggiato contro il Bari.

Di seguito le sue parole:

«La partenza ha visto un episodio casuale. Il Bari non ha fatto cose che ci hanno messo in grande difficoltà. Questo lo chiamo un rigore moderno. L’arbitro stesso aveva detto al giocatore tirati su, poi è andato al Var e lo ha dato. Siamo partiti con l’ennesimo rigore contro poi abbiamo incassato il secondo gol su una ripartenza. Abbiamo perso un po’ di lucidità però siamo riusciti a recuperare con convinzione la partita. Stiamo diventando squadra. Oggi rimontare due gol al Bari vuol dire che il gruppo ha acquisito consistenza. Siamo tornati in campo all’arrembaggio. Ripresa una partita che non meritavamo di perdere».