Bari pareggia ad Ascoli, Benali: «Spesso stacchiamo la spina»

Benali, centrocampista del Bari, ha commentato il pari contro l’Ascoli a RadioBari.

Di seguito le sue parole:

«Siamo partiti molto bene, poi dopo il doppio vantaggio abbiamo quasi smesso di giocare. È un dispiacere, un aspetto da dover migliorare. C’è da analizzare la gara, facevamo fatica poi a arrivare sulle fasce. Adesso dobbiamo vincere in casa per dare senso a questo pareggio. Ogni squadra ha i propri limiti, noi oggi tanto giochiamo a sprazzi e stacchiamo la spina. Bisogna dare anche ai complimenti alla squadra, però penso che comunque sia un buon punto».

«Mi fa piacere giocare, tutti vogliamo essere protagonisti e tutti meritano di giocare. A me fa piacere questo rendimento, più giochi più acquisti mentalità e continuità. Sono sicuro di me stesso, gioco a pallone dove quando avevo 5 anni. cerco di portare quello che facevo in allenamento in partita, ringrazio compagni, allenatore e società».