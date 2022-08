Intervistato al termine del primo tempo di Bari-Palermo da Sky Sport Nicola Valente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Primo gol in B? Una grande emozione, ma l’importante è il bene della squadra, gol o non gol. Io sapevo di essere in posizione regolare. Son contento, continuiamo così a tenere risultato. Questo vantaggio per noi vale tanto, siamo venuti qui per dare filo da torcere al Bari e faremo di tutto per portare a casa il risultato».