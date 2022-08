Eugenio Corini è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Vice Brunori? Abbiamo tanti attaccanti ci sarà tempo per capire se avremo la possibilità di lavorarci per creare nuove soluzioni. Col Perugia abbiamo avuto un controllo della partita importante, lavoriamo sulla riconquista immediata per andare a fare gol. Sala, Devetak e Accardi indisponibili. Ho Crivello in quel ruolo oppure un piede destro nella corsia di sinistra che proverò oggi»