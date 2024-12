Bari, Novakovich: «Abbiamo le qualità per fare grandi cose»

L’attaccante del Bari, Andrija Novakovich, è stato intervistato dai microfoni di Telebari, rilasciando le seguenti parole sul pareggio dei biancorossi contro il Brescia rimediato nell’ultima giornata:

«Questo è il calcio, non perdere è importante, il pareggio ci stava, il secondo tempo è stato equilibrato. Credo molto nella possibilità di arrivare in doppia cifra, ma ora – si legge su PianetaBari.com – prendo una partita alla volta cercando di fare il meglio per la squadra. Forse delle volte ci manca qualcosina per portare a casa i tre punti, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra con dei margini di crescita. Cerchiamo di fare un piccolo step alla volta. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, ma in B non ci sono sfide facili. A partire dal Cesena, che ha perso l’ultima giornata. Cerco di guardare tante partite, mi piace la Premier ma seguo anche il nostro campionato e la Serie A. Longo è bravo, ha le sue idee e ci dà tante indicazioni»