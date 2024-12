Serie B: nell’ultimo turno la media gol più alta in Europa insieme alla Premier League

Che numeri per la Serie BKT! La 15a giornata d’andata – si legge sul sito della Lega – ha portato in dote vari numeri di primissimo livello, soprattutto in relazione alle top leghe europee e rispettive seconde divisioni. Nello specifico, secondo i dati “powered by Opta”, nell’ultimo turno di B si è avuta la media gol più alta d’Europa (3,4 reti a partita), record condiviso con la Premier League.

Inoltre, la media tiri totali è stata la più alta in assoluto (26,6), così come i tiri nello specchio (10,5) e i gol di testa (1 in media), a differenza degli altri campionati europei in cui la media è sotto l’unità.