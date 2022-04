Il tecnico del Bari Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Taranto.

Ecco le sue parole:

«Sarà una partita dove si affrontano due squadre spensierate, ma è una gara sentita da parte delle tifoserie perché è un derby, ragion per cui sarà un incontro vero anche perché va onorato il campionato. Noi ci siamo posti degli obiettivi e vogliamo raggiungerli, dispiace non possa esserci la nostra gente. Tutti hanno avuto l’opportunità di giocare, abbiamo la possibilità di ruotare anche se l’abbiamo fatto fin da subito. Non parlo quasi mai dei singoli, ho sempre pensato che l’allenatore i segnali deve mandarli nello spogliatoio. Maita è un calciatore cresciuto rispetto ai suoi standard del passato, ha avuto continuità di presenze e rendimento. Aggiungo anche il nome di Manuel Scavone. La gestione del gruppo è stata la cosa più difficile, i ragazzi hanno abbandonato le individualità per mettersi a disposizione del collettivo».