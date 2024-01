Bari, Matino: «Pensiamo solo alla salvezza»

Emmanuele Matino, difensore classe ’98 in forza al Bari, è stato intervistato da RadioBari nel corso del programma Tb Sport.

Di seguito le sue parole:

«Sicuramente questi due punti persi ci potevano aiutare da agganciare i playoff, ma ci serviranno anche per la situazione salvezza: prima pensiamo a quello, poi penseremo ai playoff, il campionato è lungo. Forse è dovuto ad una mancanza di concentrazione, in Serie B ci sono giocatori che fanno delle giocate importanti e appena cali di concentrazione ti mettono in difficoltà. Non ho scalato le gerarchie. Il mister in questo momento ha deciso di puntare su di me, dalla prossima potrebbe puntare su Zuzek. Io cerco di ripagare la sua fiducia, sono contento. La Reggiana? Ha un bel gioco, è una squadra forte. Noi puntiamo a vincere, ma l’importante è non perdere».