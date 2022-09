Intervistato da “TB Sport” Mattia Maita, calciatore del Bari, ha toccato vari temi.

Ecco le sue parole:

«Parlare di A mi sembra un sogno, voglio solo continuare a lavorare così per arrivare il più in alto possibile e meritare questa categoria. Alla fine il singolo si esalta grazie alle prestazioni di squadra. Mi rendo conto che a Bari anche la B, però il primo obiettivo resta la salvezza. Tutto quello che conquisteremo sarà tanto di guadagnato, ci teniamo a fare bella figura anche per i tifosi ma ricordiamoci da dove veniamo. Giocare e vincere a Cagliari è una grande soddisfazione, un momento di gioia. Siamo però all’inizio e non abbiamo ancora vinto niente. Restiamo coi piedi per terra e continuiamo così. Cagliari? Abbiamo affrontato una squadra fortissima con grandi calciatori. Ho rivisto Viola che per me era un esempio quando giocavo nelle giovanili della Reggina. Lui era in prima squadra e lo guardavo con ammirazione. Poi abbiamo affrontato giocatori di grande spessore come Nandez e Lapadula. Non era facile. Noi prepariamo le partite a seconda dell’avversario. Ogni settimana trovi difficoltà e calciatori che provano ad impensierirti. Man mano noi cresciamo di condizione fisica e forse facciamo meno fatica rispetto all’inizio, poi c’è un Caprile che ci sta dando una grande mano senza dimenticare le grandi prestazioni di Di Cesare. Gol? Col Palermo ci sono andato vicino, spero di tornare al più presto al gol».