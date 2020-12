Oggi Mirko Antenucci, attaccante del Bari, ha ricevuto il premio per la vittoria della classifica marcatori dello scorso campionato. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della squadra biancorossa con un comunicato. Di seguito la nota:

“E’ stato il calciatore più prolifico dello scorso campionato di Lega Pro con 20 reti messe a segno fino alla sospensione di marzo. Mirco Antenucci, alla prima stagione in biancorosso, si è confermato bomber caldissimo timbrando in tutte le competizioni per un totale di 23 reti a cui vanno aggiunte le 7 realizzate nell’attuale stagione.





Questa mattina Danilo Coppola dell’AIC ha premiato con una splendida targa rifinita a mano il ‘lupo di Roccavivara’ quale capocannoniere del Girone C ’19-’20; per il ‘7’ biancorosso anche un libro fotografico a lui dedicato”.