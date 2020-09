Il Bari mette a segno un altro colpo di mercato, via Napoli.

Il club partenopeo, infatti, come riporta il “Corriere dello Sport”, ha chiuso l’accordo col Torino per il cartellino dell’attaccante Leonardo Candellone e a breve verrà girato in prestito proprio al Bari, candidandosi sempre più come protagonista del prossimo girone C di serie C, quello del Palermo.