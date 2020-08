Risolta la questione Gattuso, che presumibilmente firmerà il rinnovo con il Napoli, la famiglia De Laurentis può ora concentrarsi sul futuro dell’altra società alla quale è a capo, il Bari: nelle prossime ore il presidente Luigi De Laurentis si incontrerà con il DS Matteo Scala per discutere della situazione societaria attuale. Il massimo dirigente vorrebbe la conferma sia di Vivarini in panchina sia dello stesso Scala, ma decisivo sarà il parere anche di altri consulenti.

Stando a quanto riportato da “Lagazzettadelmezzogiorno.it”, un generale cambiamento pare l’ipotesi più accreditata: il mister abruzzese non avrebbe problemi a restare con l’obiettivo quasi obbligato di vincere il campionato, a patto che gli venga assicurata una rosa all’altezza, con almeno 5 innesti titolari. Nel caso in cui la società dovesse accorgersi di non poter accontentare tali richieste, potrebbe decidere di rivolgere la propria attenzione altrove, principalmente su Gaetano Auteri che ha da poco concluso la propria esperienza alla guida del Catanzaro. Anche la posizione del DS Scala potrebbe essere in bilico, ma a differenza di Vivarini resterebbe comunque agli ordini della famiglia De Laurentis, offrendo la propria competenza alla causa del Napoli.