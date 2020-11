Pierluigi Frattali, portiere del Bari, ha parlato ai microfoni di “TeleBari”, media partner ufficiale della SSC Bari.

“C’è molta delusione, perché non ce la aspettavamo. È stata una partita non giocata secondo le nostre possibilità. Non ci sono giustificazioni, perché non abbiamo fatto quello che avevamo preparato e non abbiamo pareggiato la foga agonistica del Foggia. Non è andata bene sotto molti punti di vista. Sappiamo che i tifosi tenevano molto a questa partita e chiediamo scusa innanzitutto a loro. Ora però dobbiamo subito rialzare la testa; questa è solo una battuta d’arresto e non ci farà perdere di vista l’obiettivo finale che abbiamo ben chiaro».