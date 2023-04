L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta un’intervista al calciatore del Bari Micheal Folorunsho il quale si è espresso in merito al finale di stagione.

Ecco le sue parole:

«Sto abbastanza bene. Il ginocchio non è completamente guarito, ma voglio esserci in questo finale di stagione. Poi in estate mi curerò per tornare al cento per cento. Serie A diretta è ancora possibile? Adesso ogni partita è come una finale, dobbiamo portare a casa più punti possibili e poi se arriverà si sarà materializzato il sogno di tutti. Intanto lunedì col Sudtirol sarà un match difficilissimo, già all’andata ci misero in difficoltà. Quanto c’è di Mignani in questo Bari? Tantissimo, il mister ha dato un’impronta alla squadra e serenità a tutto il gruppo. Cheddira? Mi ero accorto già in passato delle sue potenzialità, merita i risultati che sta ottenendo perché ci mette tanto impegno negli allenamenti. Spero sempre di fargli qualche assist vincente. In questo finale di stagione dobbiamo restare sereni perché già fin qui abbiamo fatto cose importanti. Giocheremo tutte le partite come fossero finali con la spinta decisiva dei nostri tifosi».