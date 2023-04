L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” ha riportato un’intervista a Beppe Scienza, il quale ha parlato del campionato di Serie B.

Ecco le sue parole:

«Miracolo Sudtirol? Non credo si tratti di un miracolo. Il Sudtirol è una società solida che punta ad arrivare in alto. Potrebbe essere la mina vagante dei playoff, anche se vorrei che la terza promossa fosse proprio la Reggina. Frosinone e Genoa sono già in A? Penso di sì. Stanno avendo un percorso netto e non penso che crolleranno. Il Frosinone da qualche settimana ha rallentato la corsa, però può permetterselo perché ha un vantaggio rassicurante sulla terza. Grosso ha lavorato bene. Gli addetti ai lavori indicano il Bari come favorita negli eventuali spareggi? Il Bari può andare in A perché ha un pubblico da record. I biancorossi hanno tante potenzialità, così come il Cagliari. Ai playoff conterà parecchio il fattore mentale e chi avrà più benzina andrà in A. Da tenere d’occhio il Pisa che con D’Angelo è rinato».