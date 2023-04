Il tecnico del Como Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

Ecco le sue parole:

«I liguri sono una squadra forte, quasi una formazione di A prestata alla B, è in un ottimo momento ma questo campionato ci ha fatto vedere che in ogni partita si può fare risultato, e noi crediamo quindi di poterci giocare le nostre carte: con massimo rispetto per l’avversario, ma se saremo il Como che si è visto recentemente potremmo dire la nostra anche contro i rossoblù. Che comunque, ripeto, sono la formazione più forte del campionato, lo dico dall’inizio: hanno e avevano tutte le carte in regola per giocare questo campionato da protagonisti, ma batterli per ritirarsi su dopo Venezia sarebbe sicuramente un buon punto».