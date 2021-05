L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle scelte sbagliate del Bari.

Una stagione da dimenticare: saranno ridotti gli ingaggi. Soltanto quest’anno il club ha accusato una perdita secca di bilancio di 4 milioni di euro, con il patrimonio netto della società ridotto a 541 mila euro.





Fallimento organizzativo e disastro tecnico. Adesso toccherà a Ciro Polito rifare il look alla squadra. Altri candidati per il ruolo di ds: Meluso e Goretti. Caccia aperta ad un tecnico che abbia vinto la Serie C, ma sia ancora affamato di gloria e vittorie: in pole position Domenico Toscano. Alternative: Caserta e Gallo.