Il capitano del Bari Valerio Di Cesare ha parlato ai microfoni di “Radio Bari” dopo il successo in quel di Cagliari.

Ecco le sue parole:

«Siamo consapevoli della nostra forza, siamo felici perché stiamo facendo bene. Non possiamo rilassarci, ci sono squadre più forti di noi, ma se continuiamo così, con questo spirito di sacrificio, possiamo sognare. Siamo in crescita, vincere qui è tanta roba: insieme al Genoa sono la squadra da battere. La valutazione sulla fase difensiva va fatta anche in base agli avversari, che ci mettono in difficoltà, per esempio a Perugia siamo stati criticati ingiustamente. Non capisco molto le critiche a inizio campionato, anche nelle vittorie. Quest’anno voglio godermi tutto, non voglio negatività. Ho sofferto tanto per arrivare qua, voglio che ci sia entusiasmo e non permetterò a nessuno che ci venga tolto. Volevo dimostrare che a 39 anni potevo ancora giocare questa categoria, che è il mio campionato. Abbiamo iniziato bene, ora dobbiamo continuare».