Bari, De Laurentiis: «Persi alcuni punti per torti arbitrali ma la classifica riflette il nostro lavoro»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “TbSport”, in onda su Telebari. per parlare del momento dei biancorossi. Di seguito le sue parole raccolte da Labaricalcio.it:

«Quando si ricostruisce non è mai facile. Abbiamo fatto le scelte giuste, secondo me. Magalini ha grande esperienza, Longo ha costruito grande sinergia con tutte le parti della squadra. Ogni componente è importante per costruire il successo: bisogna essere attenti a ogni scelta. Voglio ringraziare, ad esempio, anche Valerio Di Cesare, fondamentale in fase di mercato. Insieme a Magalini c’era anche lui. E anche nello spogliatoio è stato importante, è un motivatore, ispirazione per tanti giovani che sono arrivati quest’anno. Siamo stati ripagati, con l’ultimo successo ancor di più, di alcuni punti lasciati per strada, anche per qualche torto arbitrale. La classifica riflette la qualità del lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi».

«Longo? Avevamo capito – continua De Laurentiis – che nell’ultimo esonero c’erano stati dei problemi ambientali, legati a un altro tecnico che voleva fare il tecnico. Le domande sono tante. Avevamo visto i buoni risultati, era a caccia di riscatto.Stiamo cercando di capire realmente all’interno della squadra cosa può non funzionare o chi vorrebbe andare via, se ci sono problemi. E capiamo anche quali profili. Per ora, però, sono concentrato sulle prossime partite».