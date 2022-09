Il calciatore del Bari Walid Cheddira è stato intervistato dai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” parlando del suo momento straordinario mantenendo i piedi per terra ma con un obiettivo importante.

Ecco le sue parole

«I sacrifici a volte pagano. Ti ricompensano con riconoscimenti importanti. Ma voglio credere che sia solo l’inizio. Per me è più importante che il Bari stia facendo bene, che sia imbattuto, siamo partiti con il piede giusto. Fare gol mi rende felice. Ma sono contento anche quando offro un assist. Voglio restare tranquillo. Quelli sono pensieri pericolosi. Fai bene se stai bene dentro. Vi sembrerà strano, ma non mi pongo limiti. Voglio fare meglio possibile, in partita e in allenamento. So di essere ancora ai nastri di partenza, o quasi. Il mister ci dice di restare concentrati solo sul prossimo avversario. E stop. Basterebbe guardare chi ci capita, il Cagliari. Come puoi distrarti? É un Bari che gioca bene e propone un calcio divertente. É bello venire a vederci. Mi dispiacerebbe lasciare la squadra. Ma per una causa irrinunciabile… Sarebbe un’occasione unica».