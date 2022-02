Intervistato da “Radio Bari” Walid Cheddira è tornato sulla sconfitta di domenica contro l’Acr Messina, ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo affrontato una squadra che è venuta a Bari per portare a casa il loro risultato. Si sono chiusi tutti e undici dietro e per noi è stato molto difficile trovare spazi. Non facciamo drammi, ci rifaremo subito alla prossima. Il mister ci ha ribadito di mantenere l’entusiasmo e di restare carichi perché un incidente di percorso può sempre capitare. Ripartiamo da questo verso il nostro obiettivo. Lavoriamo tutta la settimana molto bene. Secondo me stiamo molto bene a livello fisico e a livello mentale non c’è alcuna pesantezza. Non dobbiamo dimenticare tutte le grandissime prestazioni fatte. Continuiamo a lavorare seguendo il nostro cammino dimostrando partita dopo partita quello che valiamo».