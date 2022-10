L’attaccante del Bari Walid Cheddira ha parlato ai microfoni di “Radio Bari” rilasciando le seguenti parole:

«Il primo gol in serie B resta il più significativo, quello con il Palermo segnato davanti a una grande cornice di pubblico. L’esultanza? Un balletto che spopola in America. Brescia? Ci siamo divertiti tanto, si è visto un grande spirito di squadra. Il gruppo è la nostra forza. Chiunque entra in campo è determinato a fare bene».