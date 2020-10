Intervenuto ai microfoni di “RadioBari”, Daniele Celiento, difensore del Bari, si è espresso così:

«I miei gol? L’importante è ottenere i risultati, chi fa gol passa in secondo piano. Purtroppo non possiamo avere i tifosi allo stadio, ma in qualche modo riescono a farsi sentire, mi auguro presto si possa averli sugli spalti, avremo una marcia in più, hanno calore nei nostri confronti.





Foggia? E’ un derby, già per questo è una partita a sé. Sarà una partita dura, al di là dei risultati fin qui, so che hanno una squadra tosta da battere. Il mister chiede tanto sacrificio, soprattutto ad attaccanti e centrocampisti per aiutare noi difensori. Lavora tanto sull’aspetto mentale: dobbiamo imporci ogni domenica».