Bari-Brescia, Longo: «Meritavamo di più»

Al termine della sfida tra Bari e Brescia, terminata sul punteggio di 2-2, è intervenuto il tecnico dei galletti Moreno Longo per commentare la sfida:

«Lasciamo sul campo due punti che avremmo meritato. Non siamo stati perfetti: abbiamo regalato due gol al Brescia. Nel primo tempo potevamo e dovevamo essere in vantaggio di due o tre gol. Bellomo ha fatto un’ottima partita: in questo ruolo lui si allena bene. Sappiamo cosa ci può dare, sono contento per lui. Meritava una serata da protagonista, sono mancati solo i tre punto. Anche nel secondo tempo la partita l’ha continuata a farla il Bari, mettendosi a specchio. Abbiamo avuto chance importanti per fare il 3-1, abbiamo concesso una ripartenza e ci ha puniti. Nel finale non è successo niente, sono cose di campo».