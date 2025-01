Bari-Brescia, Bisoli: «Quando saremo al cento per cento, ci sarà da divertirci»

Al termine della sfida tra Bari e Brescia, terminata sul punteggio di 2-2, è intervenuto il tecnico delle rondinelle Bisoli per commentare la sfida:

«Ho un gruppo che non cambierei mai. Andiamo in svantaggio e recuperiamo, dimostrando valori importanti. Quando saremo al cento per cento, ci sarà da divertirci. Il suo gol è il coronamento di un sogno padre-figlio in un calcio importante. Si è liberato di una grande pressione. Abbiamo preso due gol da giocatori che di testa non è la loro dote. Inoltre, abbiamo subito gol immediatamente dopo il nostro calcio d’inizio, e questo non va bene. Non molliamo mai e recuperiamo. Sono contento di questo pareggio, anche se a un certo punto pensavo di poter vincere. Ho chiesto alla società di non comprarmi nessuno e di non vendere nessuno. Cistana? Voi non sapete il percorso della settimana. Ha perso tre chili per una brutta influenza. Era debilitato, poi c’è stata sfortuna. Non so l’entità dell’infortunio. Calvani? Oggi ha giocato benissimo».