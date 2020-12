Il tecnico del Bari, Auteri, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto per 4-1 contro l’Avellino: «I campionati si determinano a fine marzo, io non guardo la Ternana. Noi siamo in crescita sul piano fisico, tecnico, tattico, c’è tempo per recuperare.

Siamo un gruppo sereno, equilibrato, oggi abbiamo vinto da squadra e poi abbiamo gestito in vista di mercoledì. Andiamo avanti, la strada è molto lunga. Simeri? Spesso si dicono un sacco di cazzate, non c’è nessun problema con lui, deve solo recuperare la migliore condizione».