Paolo Bargiggia ha parlato in merito al futuro di Andrea Belotti, che sembra essere sempre più lontano a rinnovare con il Torino.

Ecco le dichiarazioni del giornalista riportate da “IlPalloneGonfiato”:

«Ciò che il tifoso granata vuole evitare è una sola ipotesi: il trasferimento di Belotti alla Juventus. Il Gallo sarebbe davvero in grado di compiere un tradimento? Difficile dirlo, ma i presupposti ci sono tutti. La Juventus è in cerca di un bomber dopo la partenza di Ronaldo, ma allo stesso tempo i conti in rosso non consentono spese folli. Vlahovic e Icardi sono pezzi pregiati. E se il colpo fosse invece Belotti? Sicuramente più abbordabile e più economico».