Si è dimesso l’assessore al Bilancio del Comune di Palermo Roberto D’Agostino, dopo lo scandalo delle 500 bare accatastate al cimitero dei Rotoli. E’ questo quanto riportato da “Gds.it”. Sembra che alla base delle decisioni ci sia una “minaccia di licenziamento” da parte del sindaco Orlando. Lo stesso primo cittadino ha dichiarato: “Prendo atto che l’assessore D’agostino, cui avevo chiesto una verifica quotidiana sul piano di uscita dall’emergenza del cimitero, non ha ritenuto di poter raggiungere i risultati che lui stesso si era prefisso ed aveva annunciato. Terrò per il momento per me le relative deleghe”.