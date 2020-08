Le ultime settimane sono state decisamente grigie per il Barcellona: l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco in un 2-8 che ha già fatto storia, la rottura forse insanabile fra la dirigenza e Leo Messi ed ora una nuova minaccia che incombe sui colori blaugrana. Come riportato da diversi giornali spagnoli, come As e Cadena Cope, il difensore Samuel Umtiti parrebbe essere in rotta di collisione con il club, ed avrebbe già espresso la propria volontà di lasciare la Catalogna.

Il francese si trova al momento in quarantena perché risultato positivo al coronavirus, ma secondo alcune ricostruzioni giornalistiche grazie a diverse testimonianze, Umtiti non sarebbe stato effettivamente in isolamento in questo periodo e non sarebbe dunque questo il motivo dell’assenza alla prima chiamata ufficiale del Barcellona. Umtiti sarebbe stato visto all’aeroporto della città, al terminal dei voli privati in arrivo: fosse confermata l’indiscrezione, non solo avrebbe declinato la chiamata del club mentendo sulle motivazioni, ma avrebbe anche infranto i protocolli di sicurezza richiesti dalle normative anti Covid.

Fra problemi fisici ed un lento logoramento del rapporto con l’ambiente blaugrana, la situazione fra giocatore e società è ormai arrivata ad un punto di non ritorno e l’arrivo del nuovo allenatore Koeman, che avrebbe già messo ai margini del progetto Umtiti, non ha di certo aiutato a calmare gli animi già infuocati. Il centrale campione del mondo con la Francia sarebbe dunque pronto ad una nuova avventura, dopo aver accumulato solo 33 presenze nelle ultime due stagioni.