Joan Laporta intervenuto in conferenza stampa ha fatto il punto sul momento della società blaugrana, dalla situazione tecnica a quella societaria. Certamente quest’inizio di stagione è stato condizionato dall’addio di Lionel Messi.

Ecco alcune sue parole:

«Non sono arrabbiato con lui, lo apprezzo – le parole di Laporta a RAC1 – Ma ovviamente non può non esserci delusione da entrambe le parti. So che voleva rimanere, ma c’era anche tanta pressione a causa dell’offerta che aveva. Ma non entro nei dettagli, conserverò per sempre il ricordo che ho di Messi, però tutto indica che aveva già l’offerta del Psg. Non sono uno che pensa a fare marcia indietro, lavoro sempre per il bene del Barcellona e non si può mettere a rischio un club che è un’istituzione. Fino all’ultimo ho sperato che Messi avesse giocato gratis, mi sarebbe piaciuto e mi avrebbe convinto. Credo che la Liga avrebbe accettato, ma non possiamo chiedere a un giocatore del suo livello di prendere una decisione del genere. In quel momento non c’era la possibilità di chiudere l’operazione Messi, quell’investimento poteva metterci a rischio e il Barcellona è al di sopra di qualsiasi giocatore».