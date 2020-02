Stefano Bandecchi, patron della Ternana, ha commentato duramente la sconfitta della sua squadra contro la Reggina, affermando di essere poco interessato alla sfida di Coppa Italia col Catania. Ecco quanto raccolto da “Ternananews.it”: «Sono inc**** nero perché abbiamo fatto una figuraccia. Mezza squadra voleva i play-off e adesso saranno contenti, ora li faranno con il rischio di uscire subito. Coppa Italia col Catania? Non me ne frega un ca***, ci ha fatto solo male la coppa. Non è un caso se le squadre di vertice sono tutte fuori».