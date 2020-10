«Molti tifosi mi scrivono, le partite non si vedono. Mi sto impegnando per far si che si possa seguire la formazione rossoverde. Come sapete siamo proprietari come Università Niccolò Cusano del canale 264 del digitale terrestre Cusano Italia Tv.

Ieri abbiamo inviato un’offerta ufficiale di 230 mila euro per le partite giocate in casa e trasferta della Ternana. Un’offerta valida che parla di una sola squadra, nel girone C. Spero che la Lega Pro possa risponderci con rapidità e velocità.





Il problema è per tutti, allo stadio non ci possiamo andare quindi anche le altre tifoserie potrebbero trarre dei benefici». Queste le parole del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, rilasciate attraverso il proprio profilo Instagram, in merito alla visione delle partite della Ternana.