Come già anticipato, tra gli ex giocatori rosanero che parteciperà alla raccolta fondi finalizzata al supporto delle fasce più deboli della città di Palermo (CLICCA QUI), vi sono anche Miccoli e Balzaretti (CLICCA QUI). I due infatti, hanno annunciato che all’iniziativa in questione prenderà parte anche il difensore della Juventus Chiellini, il quale ha comunicato la sua decisione attraverso il proprio account Instagram.