«Deve parlare il campo, non più io. Sia che segni zero o dieci gol, fino a maggio parleranno le mie azioni in campo. È giusto così, sono stanco di vedere Balotelli al centro di polemiche quasi sempre inutili. Grande Fratello? Dopo quello che mi ha raccontato Enock, temo proprio di no. Riuscirei a resistere 30 secondi, di questo ne sono sicuro». Queste le parole del neo attaccante del Monza, Mario Balotelli, rilasciate ai microfoni del settimanale “Chi” in merito alla sua nuova avventura e al GF.