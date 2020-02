«Ibra? Se il colpo di mercato è un giocatore straordinario ma che ha trentotto anni vuol dire che il calcio italiano è messo male. Però merita una menzione particolare l’Atalanta: Kjaer è sempre tra i migliori al Milan, Pessina sta giocando al Verona e sta facendo molto bene, così come Barrow al Bologna e non dimentichiamoci di Kulusevski che è pure di proprietà della Dea. Non c’è stato un colpo che mi abbia eccitato, però tante piccole cose ti portano a pensare che l’Atalanta merita la posizione che ricopre. La voglia di allenare è tanta. Con il mio staff non vediamo l’ora di riprendere a fare quello che sappiamo fare. Abbiamo dimostrato di saper fare qualcosa e vogliamo tornare a dimostrare». Queste le parole di Davide Ballardini, ex allenatore del Palermo, rilasciate ai microfoni di “TMW”.