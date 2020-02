Edgar Barreto, ex centrocampista del Palermo e attuale giocatore della Sampdoria, ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole rilasciate a ” ELF Voetbal”:«Ho ancora un appartamento nel centro, vicino a Plein 1944, ogni volta che vengo a Nimega mi sento a casa. Una bella città, vado sempre in bicicletta con i miei ragazzi. Naturalmente ho fatto visita al NEC. Ho ritrovato il team manager Muslu Nalbantoglu, i nostri rapporti si sono conservati proprio come con Jeffrey Leiwakabessy e il vice allenatore Ron de Groot. Se tornerò al NEC? Sono stato bene e ora ho un passaporto italiano. Non escludo nulla. Alla fine della mia carriera da calciatore vorrei rimanere in Europa ma dove non lo so. Potrebbe essere l’Italia, ma potrebbe essere Nimega».