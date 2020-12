«La crisi del sistema calcistico? Stiamo cercando di far comprendere a chi di dovere che avremo bisogno di un po’ di sostegno pet tenere in piedi questo sistema economico che dà da lavorare a tantissime famiglie. In una crisi devastante come quello attuale, non si possono fare distinzioni, tutte le aziende hanno difficoltà e sarebbe ingiusto fare dei distinguo». Queste le parole del presidente della Serie B, Mauro Balata, riportate da “TMW” in merito alla crisi del calcio dovuta al Coronavirus.