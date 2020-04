Il presidente della Lega B, Balata, ha parlato a “Radio Kiss Kiss”. Ecco le sue parole: «Il protocollo stilato dalla FIGC è molto oneroso, costoso. Avendo come obiettivo quello della massima sicurezza, bisogna provare a finire i campionati. Per le promozioni e le retrocessioni ci sono delle regole e queste non possono essere cambiate in corsa, cambiandole in corsa sicuramente sbaglieremmo».