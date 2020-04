Un giovane di 20 anni di Bagheria è stato fermato dalla polizia ed è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, il giovane a bordo di un motociclo ha forzato un posto di blocco. I militari lo hanno inseguito nel centro della cittadina ed è stato bloccato in via San Marco. Nel corso della perquisizione in un borsello sono stati trovati 318 euro, in banconote e 89 dosi tra crack, hashish, marijuana e cocaina. Il denaro e la droga sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Bagheria.