Ibrahim Ba, centrocampista dell’Acireale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Sicilia”, soffermandosi anche sul Palermo. Ecco quanto affermato: «Acireale nuovamente protagonista del torneo? Dispiace per i punti di penalizzazione, se alla nostra classifica aggiungessimo quei 7 punti persi, a questo punto saremmo molto in alto e potremmo lottare per vincere il campionato».