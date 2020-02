Ibrahim Ba, centrocampista dell’Acireale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Sicilia”, soffermandosi anche sul Palermo. Ecco quanto affermato: «Rimpianti? Abbiamo una squadra molto forte, in questo torneo non esistono squadre che non possiamo battere. Vi ricordate il successo a Palermo? Valgono i fatti e il 3-1 di Palermo vale tanto».