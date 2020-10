Arne Slot, tecnico dell’Az Alkmaar, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Napoli:

«Ci sono sempre più infetti al mondo, ma dobbiamo vivere, lavorare, noi siamo attenti al protocollo ma è difficile a quanto pare evitare un focolaio. In Olanda va tutto avanti, anche il calcio andrà avanti».





«Sono giorni difficili, abbiamo fatto di tutto per venire qui, per fortuna siamo negativi e quelli positivi stanno bene, senza sintomi. Abbiamo parlato anche con Federazione e Uefa e non vediamo l’ora di giocare, sarà bello giocare qui».