L’avvocato Giovanni Ferraù, Presidente del CdA Sigi, ha parlato ai microfoni di Futura Production. Ecco le sue parole:

«Ci stiamo impegnando su tutti i fronti cercando di appianare la grande esposizione debitoria. Obiettivo incontrare i creditori allo scopo di trovare accordi nel più breve tempo possibile aprendo ad altri investitori che, in effetti hanno qualche difficoltà a confrontarsi con la posizione debitoria attuale. Spero che quando inizierà il calcio giocato si riaccenderà l’animo anche di chi potrebbe acquistare ad esempio le card più importanti. Abbiamo avuto un’importante risposta per la Silver, un pò meno per le altre che pensavamo invece avessero maggiore riscontro. Siamo molto soddisfatti del lavoro di Guerini e Pellegrino, che stanno lavorando sodo portando a Catania giocatori molto importanti. Speriamo d’iniziare a vincere un bel pò di partite e d’iniziare a parlare solamente di calcio».